صوت الناس.. تباين آراء متابعي الجزيرة مباشر بشأن لقاء المنقوش وكوهين (فيديو)

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد عن اجتماع سري عُقد بين كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية روما

تفاعل متابعون من جمهور الجزيرة مباشر مع اللقاء الذي عُقد سرًّا بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا، الأسبوع الماضي.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن لقاء المنقوش وكوهين “خيانة عظمى” لليبيا وللأمة الإسلامية والعربية.

وكان للبعض رأي آخر، إذ قالوا إن لقاء وزيرة الخارجية الليبية مع كوهين “له ما يبرره اقتصاديًّا”.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت، الأحد، عن اجتماع سري عُقد بين كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية تربط البلدين.