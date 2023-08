جمهور الجزيرة مباشر يطالب طرفي النزاع في السودان بوقف القتال فورا (فيديو)

طالب مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، طرفي النزاع في السودان بوقف الحرب فورًا، مؤكدين أنه لا يوجد منتصر فيها.

وتفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب الدائرة في السودان عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن بقناة الجزيرة مباشر.

وقال مشاركون إن انعدام الأمن جراء الاشتباكات الحالية تسبب في معاناة كبيرة للسودانيين، وأثّر في توفر احتياجات المواطنين الأساسية كالطعام والوقود، ووصفوا الوضع في السودان بأنه كارثي.

#HapenningNow:📍Alfirdous #EastDarfur@WFP is delivering emergency food to people displaced by conflict@WFP continues to assist those affected by the war in Sudan

However in #WestDarfur, insecurity is affecting WFP's ability to support thousands of people trapped by violence pic.twitter.com/Jevxas1zvc

— WFP Sudan (@WFP_Sudan) July 30, 2023