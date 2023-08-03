جمهور الجزيرة مباشر يطالب طرفي النزاع في السودان بوقف القتال فورا (فيديو)

طالب مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، طرفي النزاع في السودان بوقف الحرب فورًا، مؤكدين أنه لا يوجد منتصر فيها.

وتفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب الدائرة في السودان عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن بقناة الجزيرة مباشر.

وقال مشاركون إن انعدام الأمن جراء الاشتباكات الحالية تسبب في معاناة كبيرة للسودانيين، وأثّر في توفر احتياجات المواطنين الأساسية كالطعام والوقود، ووصفوا الوضع في السودان بأنه كارثي.

#HapenningNow:📍Alfirdous #EastDarfur@WFP is delivering emergency food to people displaced by conflict@WFP continues to assist those affected by the war in Sudan

However in #WestDarfur, insecurity is affecting WFP's ability to support thousands of people trapped by violence pic.twitter.com/Jevxas1zvc — WFP Sudan (@WFP_Sudan) July 30, 2023

وأكد أحد المشاركين، أن المساعدات التي تأتي للإغاثة، يُسمع بها فقط من خلال وسائل الإعلام، ولم يصل منها شيء إلى المتضررين، وخاصة في الخرطوم التي تعاني شحًّا كبيرا في المواد الغذائية والأدوية.

وقال أحد المشاركين إن على أطراف النزاع الاتحاد من أجل إنقاذ الشعب والوطن من هذه المأساة.

وقالت إحدى المشاركات في مداخلتها، إن السكان في مناطق النزاع هم الأكثر تضرّرًا بسبب عدم وجود الممرات الآمنة لدخول الأغذية والدواء.

لكن أحد المشاركين العرب رأى أن ما حاق بالسودانيين من مصائب، كان بسبب الأنظمة العسكرية المتعاقبة التي حكمتهم واستغلتهم، ودعا الشعب السوداني إلى مواجهة هؤلاء قبل أن “يموت جوعًا”.