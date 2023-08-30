انقلاب في الغابون وجمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع الانقلاب العسكري الذي وقع، اليوم الأربعاء، في الغابون.

وقال متابعون إن الانقلابات أصبحت كثيرة في غربي القارة الإفريقية، وإن سبب تولي العسكر الحكم في الغابون يعود إلى رفضهم نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس المعزول بفترة رئاسية ثالثة.

ورأت ثلة من المتابعين أن الانقلابات العسكرية لا يوجد لها مبرّر، فهي تتعارض مع حياة الناس والحرية والحضارة والديمقراطية التي يجب أن يعيش الشعب في كنفها.

بينما رأت فئة أخرى أن هذا الانقلاب طبيعي في إفريقيا، نظرًا لانتشار الأنظمة الديكتاتورية التي تحكم العديد من الدول، إضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية لا سيما احتكار الثروات الطبيعية، وهذا يدفع القوى العسكرية إلى التدخل.

وتأسّف مشاركون من سماع أخبار الانقلابات المتتالية في الدول الإفريقية وإجهاض الديمقراطيات بها، مشيرين إلى تبعات هذه الانقلابات على أمن واستقرار المنطقة برمتها.