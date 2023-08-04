الذكرى الثالثة.. جمهور الجزيرة مباشر يطالب بالعدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت

طالب جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الثالثة للتفجير.

واعتبر جمهور الجزيرة مباشر أن فشل التحقيق في الانفجار هو “تآمر على لبنان وإفلات للمتسببين من العقاب”، حيث لم يُسجَّل أي تقدم في التحقيق المحلّي، في ظلّ الحماية التي يحظى بها المدعى عليهم وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين من الاستجواب القضائي، على حد وصفهم.