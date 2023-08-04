سودانيون للجزيرة مباشر: الشعب يتعرض للانتهاكات يوميا

قال سودانيون للجزيرة مباشر إن الشعب السوداني يتعرض لانتهاكات يوميا، بينها السرقة والاغتصاب، جراء تصاعد وتيرة العنف في البلاد بين طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع.

وتفاعل عديد من المشاركين عبر مقاطع “فيديو” أرسلوها إلى خط القناة الساخن، مع تصريح منظمة العفو الدولية حول استعمال طرفي النزاع لأسلحة متفجرة ذات آثار واسعة في السودان.

وقال مشاركون إن “الإشكالية لا تكمن في استعمال الأسلحة المتفجرة، بل في الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوداني كل يوم من اغتصاب وسرقة من قبل قوات الدعم السريع”، على حد وصفهم.

وتساءل آخرون عن دور منظمات الصليب الأحمر وعن عدم فتح الممرات الآمنة لتسهيل وصول الموارد الأساسية إلى المواطنين.

كما تمنى متابعون انتهاء الصراعات وحل هذه المشاكل كلها وسط حكومة ديمقراطية جديدة ينعم شعبها بالرخاء والاستقرار مع وجود تدخل من قبل منظمات إنسانية تسهم في تهدئة الأوضاع في السودان، وإعادة المياه إلى مجاريها.

ورأى آخرون أن السودان اليوم يعد أمام منعطف خطير جراء عدم وصول الأطراف المتقاتلة إلى حل سياسي، مؤكدين أن المستهدف الحقيقي هو الشعب السوداني طالبين من أطراف الصراع الجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى “بنية صادقة” لوقف الحرب بدل التنازع على السلطة.