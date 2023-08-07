جمهور الجزيرة مباشر: الخبز بالنسبة للمواطن العربي خط أحمر (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع احتجاجات جمعية المخابز التونسية على عدم تزويدها بمادة الطحين من قِبل الدولة، وذلك عبر إرسال الجمهور مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وأبدى أحد المشاركين تشاؤمًا، وقال إنه لا يمكن توقّع الخير للشعب التونسي من حكومته لأن الرئيس قيس سعيّد نكث بوعوده وانقلب على الدستور، حسب ما قال.

وأضاف “هو من عيَّنها”، موجهًا نصيحة إلى التونسيين بالاستمرار في الضغط السلمي على سعيّد لدفعه إلى الاستقالة من منصبه.

وحذّر مشاركون من أن التصعيد سيعمّق أزمة الخبز في تونس التي تسبب فيها نفاد مخزون القمح بسبب أزمة العملة الصعبة في البلاد، إضافة إلى اندلاع الحرب الأوكرانية التي تسببت في تراجع تزويد العديد من الدول العربية بالحبوب.

ورأت فئة أخرى من الجمهور أن الاحتجاجات التي تشهدها تونس حاليًّا في صفوف أصحاب المخابز العصرية، ستتحول مستقبلًا إلى مظاهرات شعبية سيحاول الرئيس منعها.

“أسف على رفع الدعم”

وأعرب مشاركون آخرون عن أسفهم بسبب رفع الدولة دعمها عن المخابز، ورأوا أنه من الأهمية بمكان، وكان يجب إدراجه في قائمة الأولويات لدى الحكومة.

وقال مشارك آخر إن المخابز التونسية تحصل على دعم كبير من الدولة، وتحديدًا في مادة الطحين الذي تشتريه بسعر رمزي مع أنها تثقل كاهل المواطن بأسعارها المرتفعة.

ورأى أحد المتفاعلين أن قرار رفع الدعم يخدم المواطن الذي يعاني النقص في المواد الغذائية خاصة الخبز بسب الاحتكار الممنهج من أصحاب المخابز والمزودين، وأكد أن “هذا القرار سيضع حدًّا لكل هذه الممارسات”.

وشارك نحو 200 خباز وصاحب محل حلوى وعمال بها في اعتصام في تونس العاصمة، اليوم الاثنين، للتنديد بقرار إغلاق 1500 مخبز ومنعها من التزود بالدقيق المدعوم.

وقال رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية “نعتصم اليوم لأننا ممنوعون من صناعة الخبز، كل المشاركين في الاعتصام مخابزهم مغلقة منذ أسبوع ولا تنشط”.

وأضاف متحدثًا من وسط المتظاهرين “الأشخاص الموجودون اليوم لم يعملوا منذ أسبوع”، في حين رفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها “أين حقي من الدقيق؟” و”العدل والإنصاف” و”خبز حرية كرامة وطنية”.