تباين آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن إمكانية إعادة محمد بازوم لرئاسة النيجر (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” بشأن إمكانية نجاح الضغوط الدولية في إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى منصبه، عبر إرسال مقاطع فيديو إلى القناة.

وأجمع بعض المشاركين في مداخلاتهم على نجاح الانقلاب العسكري في النيجر وفشل العودة إلى المسار الديمقراطي، بسبب وقوف الشعب مع المجلس العسكري الجديد ضد بازوم.

في المقابل، أكد آخرون إمكانية عودة الرئيس المخلوع إلى منصبه بسبب الضغوط الدولية على قادة الانقلاب، وعلاقات بازوم القوية مع الدول الغربية.

وقال أحد المشاركين إن الصراع الحقيقي في النيجر بين فرنسا وروسيا وليس بين محمد بازوم والعسكر، على حد وصفه.

وفي 26 يوليو/تموز المنقضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابًا عسكريًّا أطاح الرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، وهو ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيًّا إلى منصبه.