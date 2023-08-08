جمهور الجزيرة مباشر يندد بتصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين ويؤكد ضرورة دعم المقاومة (فيديو)

أدان متابعون للجزيرة مباشر تصعيد الاحتلال الإسرائيلي هجماته ضد الشعب الفلسطيني خلال الساعات الماضية، من خلال أعمال القتل والاعتقالات والهدم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وندد مشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر بـ”إرهاب” قوات الاحتلال الإسرائيلي والقتل والترويع للفلسطينيين.

وقال مشاركون إن الاحتلال يسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني وإزاحته عن أرضه وتوسيع الاستيطان.

وأكد المشاركون ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية واستمرار العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر المحتل وتحرير فلسطين.

وطالب مشاركون بوحدة الصف الداخلي الفلسطيني لتحرير أرضه وإنهاء الاحتلال.

وكانت جهات فلسطينية قد استنكرت مُطالَبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بمنح “وسام تقدير”، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب في قتل شاب فلسطيني في رام الله، وسط دعوات إلى تقديم بن غفير للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، وإدراج حزبه وأعضائه على “قائمة الإرهاب”.