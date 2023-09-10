عبر الجزيرة مباشر.. رسائل تضامن عربية مع الشعب المغربي (فيديو)

ذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية.

وجّه مواطنون من دول عربية رسائل تضامن مع الشعب المغربي بعد الزلزال القوي الذي ضرب مدنًا ومناطق مغربية عدة في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقدّم المواطنون العرب، في لقاءات مع الجزيرة مباشر تعازيهم للشعب المغربي في الضحايا من القتلى والمصابين الذين سقطوا نتيجة للزلزال.









وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المغربي، وأبدوا استعدادهم للذهاب إلى هناك للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ.

وأكد مشاركون الوحدة العربية، وضرورة تآزر الدول العربية مع بعضها بعضًا في المآسي والملمات.









وضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.

وقال المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء إن مركز الزلزال في منطقة الحوز.





وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحًا، وفق حصيلة غير نهائية.