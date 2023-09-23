هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع حملة “افتحوا موانئ غزة” (فيديو)

انطلقت حملة دولية، تتضمن وقفات في عدد من الدول العربية والغربية للمطالة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع تدشين حملة دولية بدأت اليوم السبت، لتسليط الضوء على الحصار المضروب على قطاع غزة المستمر منذ 17 عاما تحت عنوان “افتحوا موانئ غزة”.

وعبر مشاركون عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، عن تشاؤمهم بسبب ما قالوا إنه تفرق المقاومة الفلسطينية وعدم اتفاقها وخاصة في ظل “عدم مضي السلطة الفلسطينية مع توجهات شعبها”.

وتمنى آخرون أن يتم فتح الموانئ للشعب الفلسطيني في غزة بأسرع وقت ممكن حتى يستفيدوا منه وخاصة في استيراد احتياجاتهم وخاصة المواد الغذائية.

واعتبر آخرون أن غزة تموت من الحصار يوميا إذ أنها لا تستطيع الحصول على مقومات الحياة الأساسية إلا عن طريق عدوها الكيان الصهيوني.

وتساءل آخرون عن توقيت نهاية هذا الحصار الكلي على القطاع الذي شل حركة ومسيرة حياته اليومية.

صور| الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة تطلق حملة بعنوان (افتحوا موانئ غزة)

تصوير: ياسر فتحي pic.twitter.com/sj9yYQ3Qrp — فلسطين أون لايـن (@F24online) September 23, 2023

كسر الحصار عن غزة

وبدأت من غزة صباح اليوم السبت حملة دولية لكسر الحصار عن القطاع الذي يرزح تحت ضغط حصار إسرائيلي منذ أكثر من 17 عامًا، كانت له نتائج كارثية على السكان، وقوّض وحدة الأرض الفلسطينية، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير سابق “كان للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة أثر عميق على الأحوال المعيشية فيه، إذ قوّض وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة ومزّق النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيها”.

وانطلقت حملة دولية، تتضمن وقفات في عدد من الدول العربية والغربية للمطالة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، وبالتوازي مع ذلك انطلقت حملة مماثلة عبر منصات التواصل باللغتين العربية (#افتحوا_موانئ_غزة) والإنجليزية (#opengazaports).