إحالة مسؤولين ليبيين للمحاكمة بسبب انهيار سدي درنة.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

تسبب انهيار السدين في فيضانات عارمة قتلت الآلاف في مدينة درنة.

أعرب متابعون من جمهور الجزيرة مباشر عن تأييدهم لقرار النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة السدود على خلفية انهيار سدي مدينة درنة جراء الإعصار “دانيال” الذي ضرب مناطق عدة شرقي البلاد في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وطالب مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل مسؤولين آخرين أعلى.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الاثنين، أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.

وقال مكتب النائب العام إن هؤلاء المشتبه فيهم لم يحضروا الاستجواب الذي أجرته لجنة التحقيق، أمس الأحد، بشأن ملابسات الفيضانات التي ضربت درنة وإدارة ملف إعمار المدينة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طلبا من النائب العام الصديق الصور فتح تحقيق شامل في انهيار السدين والسيول التي ضربت درنة وخلفت آلاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.