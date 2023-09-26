انتشار حمى الضنك في ولاية القضارف بالسودان.. نصائح للوقاية من جمهور الجزيرة مباشر (فيديو)

نصح أطباء باستخدام شبكات واقية خلال النوم “ناموسيات”، ووضع مضادات البعوض على الجلد للحماية من البعوض.

أرجع مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر انتشار حمى الضنك في ولاية القضارف جنوب شرق السودان إلى انتشار البعوض كناقل للمرض.

وأوضح مشاركون وأطباء في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر أن ولاية القضارف تشتهر بكثرة الأمطار، مما يؤدي إلى كثرة البرك والمياه الراكدة، التي توفر بيئة مثالية لانتشار البعوض.

وأضافوا أن القتال في البلاد أسهم في زيادة المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، ونصح أطباء باستخدام شبكات واقية خلال النوم “ناموسيات”، ووضع مضادات البعوض على الجلد.

ودعا مشاركون المنظمات الدولية ووزارة الصحة إلى احتواء المرض، كما تم في شمال كردفان قبل ذلك.

وطالب آخرون طرفي الصراع في البلاد بالجلوس إلى مائدة التفاوض لحماية الشعب السوداني من الفوضى والأمراض.

وحذرت نقابة أطباء السودان من تدهور الوضع الصحي في البلاد وانتشار حمى الضنك بالتزامن مع ازدحام المستشفيات خاصة في ولاية القضارف.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تدني مستوى الخدمات الطبية في السودان، وقالت إن 65% من السودانيين لا يحصلون حاليا على الخدمات الصحية بسبب النزاع في البلاد.

وذكرت المنظمة أن 56 مرفقا للرعاية الصحية تعرض للهجوم، وتوقف أكثر من 70% من المرافق الطبية في المناطق التي تشهد قتالا عن العمل، مضيفة أن نحو 100 مستشفى في الخرطوم وولايات دارفور خرج من الخدمة.