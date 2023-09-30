“جوّع السودان”.. حقوقيون يتساءلون عبر الجزيرة مباشر عن المستفيد من الصراع (فيديو)

علّق صحفيون وحقوقيون على إعلان برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أن أكثر من 6 ملايين سوداني قريبون من المجاعة، كما حذّر البرنامج من أن ثلث سكان السودان يعانون انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي.

واعتبر الناشطون، اليوم السبت، عبر قناة الجزيرة مباشر أن ذلك نتيجة طبيعية لأشهر من الاقتتال العنيف الذي يشهده البلد بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي.

وقالت المحامية والحقوقية ديالا شحادة، إنه “حتى في النزاعات المسلحة يجب على الفرقاء الامتثال للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين”، وتابعت “لكن للأسف ما يشهده السودان اليوم من أزمة غذائية سببها عدم اكتراث هؤلاء الفرقاء للقوانين الدولية”.

واعتبر مشاركون في برنامج “صوت الناس”، أن الأزمات بسبب الخلافات السياسية والحروب تستفحل وأنها زادت مأساة السودان وعمّقتها.

وقال دكتور العلوم السياسية محمد الغالي، للجزيرة مباشر، إن السؤال يُطرح حول مَن يدبر ويسير الأمر في السودان؟ وهذه الحرب التي تدمّر الشعب السوداني لمصلحة مَن؟

وتأسف مشاركون سودانيون على أن بلدهم غني بأراض خصبة ومياه وأمطار وقوة بشرية، إلا أنه وصل إلى وضع مزر بسبب الاقتتال على السلطة.