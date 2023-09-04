ندد جمهور الجزيرة مباشر بقرار السلطات الفرنسية حظر ارتداء العباءة الإسلامية في المدارس الفرنسية، الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الاثنين.

ورفض المشاركون عبر نافذة (الخط الساخن) التفاعلية، سياسة فرنسا ووصفوها بأنها “عنصرية”، وقالوا إنها “تتناقض مع ما تدعيه فرنسا من حماية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة”.

ودعا مشاركون عبر مقاطع فيديو مواطني الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية ردًّا على السياسات العنصرية اتجاه المسلمين، منتقدين بشدة سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أكد تطبيق القرار بشكل حازم.

واعتبر المشاركون أن قرار حظر العباءة الإسلامية في المدارس استهداف للجالية المسلمة والمسلمين الفرنسيين بشكل عام، منتقدين ما وصفوه بـ”التمييز والكيل بمكيالين” في القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات، وأشار أحد المشاركين إلى أن “فرنسا لا تستطيع منع الراهبات المسيحيات من ارتداء غطاء الرأس الخاص بهن”.

وقال ماكرون في زيارته، الجمعة، لإحدى المدارس، إنه من المهم “تطبيق القرار بشكل حازم لأجل علمانية الدولة وهويتها”، مشيرًا إلى أنه يعتمد على قانون حظر الملابس الدينية الصادر عام 2004.

وأثار القرار غضبًا وانتقادات بين المغردين العرب الذين استنكروا تصاعد الإجراءات، والخطوات الفرنسية الرسمية التي تضيّق الخناق على المسلمين في فرنسا.

وتَعُدّ فرنسا اللباس الطويل الذي ترتديه الفتيات المسمّى العباءة “رمزًا دينيًّا”، كما تحظر في الوقت الراهن الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية.

وانتقدت الأمم المتحدة قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس الابتدائية والثانوية، وفق تصريحات صحفية لمتحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو.

وقالت مارتا إن “المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة”.