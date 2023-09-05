كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تواصل عدوان الاحتلال على المخيمات الفلسطينية؟ (شاهد)

تساءل مشاركون: كيف للعالم أجمع أن يقتنع بأن الشعب الفلسطيني صاحب حق في حين أن التطبيع قائم على قدم وساق؟ على حد وصفهم

تفاعل جمهور من المشاركين عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، مع الاقتحامات والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في المخيمات الفلسطينية.

وقال متابعون إن “هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ليست انتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطيني فقط، بل تعد جرائم حرب يخوضها جيش الاحتلال في الضفة الغربية” وإن “شهداء فلسطين يسقطون كل يوم بدم بارد على أيدي قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح”.

وعلق أحد المشاركين على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من دون رادع بمقولة “من أمن العقوبة أساء الأدب”.

واعتبر المشاركون، أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الاحتلال ويعتبر الطرف الفلسطيني هو “الإرهابي”، وأن القوانين الدولية من المفروض أن تعطي الحق لصاحب الأرض في الدفاع عن أرضه ونفسه.

في المقابل، تساءل آخرون: كيف يقتنع العالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني صاحب حق في حين أن التطبيع قائم “على قدم وساق”؟ على حد وصفهم.

وأكد المتابعون أنه لا يمكن ردع القوة إلا بالقوة في ظل الصمت العربي والتآمر الأوربي، وأنه لمواجهة الهجمة الشرسة من المحتل يجب على المقاومة المسلحة الرد بنفس الطريقة، وأضافوا أن الاحتلال لا يريد سلامًا ولا يسعى للعيش المشترك.

وقالوا إن من يوقف الانتهاكات هم الفلسطينيون بصمودهم ودمهم وبكل أشكال المقاومة الممكنة لديهم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، فجر اليوم، مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية، وداهمت عددًا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على الأسطح، وأسفر الاقتحام عن استشهاد شاب وإصابة آخرين بينهم حالة خطرة ودمار كبير في المخيم.