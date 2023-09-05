تباين آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن زيارات البرهان الخارجية ومدى إسهامها في حل أزمة السودان (فيديو)

تباينت آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومدى إسهامها بشكل جدي في حل الأزمة السودانية.

وقال مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إنه لا جدوى مرجوة من تلك الزيارات لحل أزمة السودان.

وأضافوا أن التفاوض ليس خيارا مطروحا لدى السودانيين، مؤكدين على ضرورة حسم “التمرد” على حد وصفهم.

ورأى آخرون أنه يمكن للوسطاء الإقليميين من دول الجوار أن يسهموا في حل الأزمة بين طرفي الصراع في السودان خاصة دولة جنوب السودان التي تتمتع بعلاقات قوية مع الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقام البرهان خلال الأيام الماضية بزيارة مصر ثم جنوب السودان، وبحث خلال الزيارتين تطورات المشهد السوداني.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/نيسان الماضي، مما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج السودان التي تعد إحدى أفقر دول العالم بحسب الأمم المتحدة.