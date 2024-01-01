تباين آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن احتمال توسع الحرب بعد استهداف أمريكا لزوارق الحوثيين (فيديو)

تضامنًا مع قطاع غزة، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

تباينت آراء جمهور الجزيرة مباشر حول احتمالية توسع دائرة الحرب في المنطقة عقب إعلان البحرية الأمريكية استهداف ثلاثة زوارق حربية يمنية تابعة لأنصار الله الحوثيين وقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها، حيث توقع البعض تحول الحرب على غزة إلى حرب إقليمية.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن أنصار الله الحوثيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الضربات الأمريكية، لافتين إلى احتمالية تدخل إيران بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم حلفائها الحوثيين ضد الأمريكان.

ورأى أخرون استحالة توسع دائرة الصراع في المنطقة مرجعين ذلك إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إخضاع الحوثيين في فترة وجيزة، بالإضافة إلى أن إيران لن تتدخل مباشرة في أي صراع من شأنه تهديد مصالحها وتعريض الدولة لخطر حرب أمريكية شاملة تخسر معها إيران الكثير.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.