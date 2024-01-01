جمهور الجزيرة مباشر يشارك أمنياته للشعب الفلسطيني مع بداية العام الجديد (فيديو)

وجه جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” أمنياته للشعب الفلسطيني مع دخول العام الجديد وتواصل الحرب الإسرائيلية عليهم. وتمنى متابعون أن “يكون هذا العام عام رخاء وسخاء للفلسطينيين وأن يمن الله ويتم عليهم نصره وفتحه”.

كما عبر مشاركون عن “اشتياقهم لرؤية علم فلسطين يرفرف في شتى أرجاء الوطن، في القدس وحيفا وعكا ويافا”، داعين الله أن يشفي الجرحى ويرحم الشهداء.

وأشاد متفاعلون بما حققته المقاومة الفلسطينية من إنجازات وانتصارات وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة، مشيرين إلى الرشقات الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها في الساعات الأولى من عام 2024 نحو تل أبيب وغلاف غزة.

وقالت فئة من الجمهور إن “هذا العام سيشهد نهاية إسرائيل”، مستدلين على ذلك بـ”اضمحلال مسرحية الاحتلال المظلوم أمام المجتمع الدولي من قبل دولة عربية وهي فلسطين حيث أصبح العالم بأسره يعرف الحقيقة كاملة”.

وقال أحد المتابعين إنه لم يحتفل بدخول العام الجديد وذلك نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات ومجازر، مضيفا أن “الاحتفال الحقيقي والعام الجديد سيكون يوم انتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال”.