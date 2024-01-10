جمهور الجزيرة مباشر: إسرائيل تخشى عدسة الصحفي في غزة (فيديو)

رأى متفاعلون أن هذا القرار يدل على اعتراف دولة الاحتلال بإجرامها وانتهاكها للقوانين الدولية داخل القطاع

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع مواصلة حظر إسرائيل دخول الصحافة الأجنبية إلى غزة.

وقال مشاركون إن هذا الحظر يأتي بسبب خوف دولة الاحتلال من الصورة والكلمة، فهي لا تريد إفشاء ونشر جرائمها وفضائحها التي ترتكبها في غزة، وهذا ليس بالجديد على كيان عُرف بكذبه وإخفائه للحقيقة.

ورأى متفاعلون أن هذا القرار يدل على اعتراف دولة الاحتلال بإجرامها وانتهاكها للقوانين الدولية داخل القطاع.

وأوضح متابعون أنه بهذا القرار أصبحت إسرائيل تعادي الصحافة خوفًا من كشف حقائقها وجرائمها على الرغم من أنها أصبحت معروفة لدى العالم.

وأضاف أحد المتابعين أن السبب هو خوفهم من كشف هزائمهم وانكساراتهم وخسائرهم المتتالية التي يتكبدونها يوميًّا على أرض غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.