جمهور الجزيرة مباشر: بلينكن شريك للاحتلال في مجازره بحق أهالي غزة (فيديو)

أدان جمهور الجزيرة مباشر ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة خلفت عشرات الشهداء والجرحى في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين لدولة الاحتلال، مشيرين إلى أن بلينكين والولايات المتحدة شركاء للاحتلال في جرائمه ومجازره بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو مصورة أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لتل أبيب هدفها تثبيت الدعم الأمريكي لمجازر الاحتلال في قطاع غزة، وليست أبدا لتحقيق أي مصلحة للفلسطينيين.

وأضاف مشاركون أن دولة الاحتلال تزيد من وتيرة ارتكابها للمجازر بالتزامن مع زيارات بلينكن المتكررة، مشيرين إلى أنه لم يستنكر يوما مجازر الاحتلال بحق المدنيين ودائما ما يؤكد رواية الاحتلال الإسرائيلي ويدعمها، وهو شريك للاحتلال في كل جرائمه.