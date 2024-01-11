صوت الناس|قطاع غزة

جمهور الجزيرة مباشر يخشى تدخلا أمريكيا إسرائيليا في قرارات العدل الدولية (فيديو)

مدة الفيديو 06 minutes 11 seconds
11/1/2024

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية جراء شكوى تقدمت بها جنوب إفريقيا.

وشكر متابعون مجهودات دولة جنوب إفريقيا في تقديم هذه الشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي مقابل استيائهم من عدم تقديمها أو دعمها من أي دولة عربية أو غربية.

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واعتقد مشاركون أن الولايات ستضغط بشدة على محكمة العدل الدولية كيلا تصدر أي قرار يدين دولة الاحتلال ويوقف الحرب.

ورأى متفاعلون أن كل من لا يقف في هذه الجلسة ضد الاحتلال يعتبر مع قتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وشريك في جريمة إبادة أهالي غزة.

وأشادت فئة أخرى من الجمهور بهذه الخطوة معربة عن خشيتها وخوفها من تدخلات أمريكية إسرائيلية وغربية أيضا قد تحدث في هذه المحاكمة.

وأكدت ثلة أخرى من الجمهور أن الحكم الذي قد تصدره محكمة العدل الدولية يمكنه تشكيل سابقة قانونية ويساهم في عزل دولة الاحتلال ويؤكد إدانتها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت 23357 شهيدا، و59410 جريحا 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة مباشر