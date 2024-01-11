صحفيون وحقوقيون عرب يتحدثون عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة (فيديو)

عبر عديد من الصحفيين والحقوقيين والنشطاء للجزيرة مباشر عن استيائهم من الاستهداف المستمر للصحفيين في قطاع غزة.

وقال الصحفي اللبناني يوسف دياب: الجميع يعلم الاستهداف المركز ضد الصحفيين في غزة، وهذا ما يكشف حقيقة دولة الإرهاب الإسرائيلية التي لم تعد تتحمل الصوت والصورة.

الصحفية التونسية رجاء محمد قالت: لا يمكننا أن نتخيل مدى معاناة الصحفيين في ظل تغطياتهم للحرب في غزة مع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم.

الصحفي اللبناني عبد الله ملاعب قال: إسرائيل ترتكب جريمة بحق الصحفيين بشكل واضح ومباشر لإيقاف تغطياتهم المستمرة لما يحدث في غزة.

المؤثرة الجزائرية نورة مهرية قالت: إسرائيل تضيق على الصحافة في غزة بسبب خوفها من نقل الحقيقة إلى العالم الغربي وكشف جرائمها للعلن والمجتمع الدولي.

المحامي التونسي سمير بن عمر قال: رقم الصحفيين الذين استشهدوا في غزة يعتبر مفزعا ويتجاوز كل القتلى من الصحفيين في العالم طوال السنتين الأخيرتين.

صانع المحتوى المصري عمرو إسماعيل قال: ما يحدث من قبل دولة الاحتلال ليس له علاقة بحقوق الإنسان والقوانين الدولية والعالمية.

الصحفي التونسي مراد علالة قال: الاحتلال يعمل على طمس الحقيقة والخروج من مأزق كبير وخسائر تكبدها بسبب هزائمه أمام المقاومة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد ذكر أن عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد بلغ 112 شهيدًا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.