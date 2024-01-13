جمهور الجزيرة مباشر: قطع الكهرباء ومنع الوقود عن المستشفيات يؤكد ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية للفلسطينيين (فيديو)

استنكر جمهور الجزيرة في قطاع غزة انقطاع الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بسبب نفاد الوقود؛ جراء الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ مما تسبب في كوارث إنسانية كبيرة.

وأشار مشاركون في مقاطع فيديو مصورة أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إلى أن منع الوقود عن مستشفيات القطاع وقطع الكهرباء هو بمثابة إعدام مباشر للمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، ولا سيما الأطفال الخدج في الحضانات.

وأكد مشاركون أن ممارسات الاحتلال اتجاه الشعب الفلسطيني برغم من القضية المنظورة حاليا أمام محكمة العدل الدولية تفضح إجرام الاحتلال وعدم اكتراثه بأي أحد، داعين قضاة المحكمة إلى إثبات ذلك وهو خير دليل على ارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23843 شهيدا و60317 مصابا، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.