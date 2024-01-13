“حدث استثنائي”.. حقوقيون يعبرون للجزيرة مباشر عن آرائهم في دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل (فيديو)

أكد حقوقيون ومختصون بالقانون الدولي أن مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، كانت ضعيفة ودون المستوى، ولم ترق إلى مرافعة جنوب إفريقيا، موضحين أن “إسرائيل كانت تحاول الدفاع عن نفسها وتبرير جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأضافوا في فيديوهات خاصة للجزيرة مباشر، أن “مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، هو حدث تاريخي واستثنائي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، لأن إسرائيل ظلت على مدار أكثر من 75 عاما، دولة بلا عقاب وبلا مساءلة عن الجرائم التي ترتكبها”.

وأشاروا إلى محامي الدفاع عن إسرائيل “الذين حاولوا تقديم المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي بوصفهم ضحايا، في حين أنهم يرتكبون هذه الجرائم أمام شاشات التلفزة وفي البث المباشر”، مؤكدين أنه “لا يوجد قاض محايد بالفعل يستطيع أن يصدر حكما أمام هذه الأدلة الفعلية لصالح دولة الاحتلال”.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.