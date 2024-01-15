جمهور الجزيرة مباشر: ما فعلته المقاومة نصر لنا جميعا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة الخط الساخن، مع تصريحات أبي عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأخيرة التي قال فيها إن المقاومة استهدفت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال مئة يوم.

وقال متابعون إن هذا “يعتبر نصرا كبيرا للمقاومة رغم الآلام والجراح والمصائب الكبيرة التي وقعت على أهالي غزة”.

واعتبرت فئة أخرى من المتابعين أن هذا “فخر كبير للمقاومة التي هزمت بأسلحتها المحلية الصنع آليات عسكرية إسرائيلية متطورة لطالما تغنت بها دولة الاحتلال”.

ورأى متفاعلون أن هذا الرقم غير مستبعد على حركة مقاومة كـ”حماس” و”الدليل على ذلك مقاطعها المنشورة التي تثبت وتؤكد الأضرار التي تكبدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال مشاركون إن هذه “الاستهدافات المستمرة ستسهم في إضعاف دولة الاحتلال اقتصاديا، التي ستصبح عاجزة يوما ما عن تغطية تكاليف هذه الحرب”.

وشكر آخرون المقاومة على كل ما تقدمه من مجهودات وتضحيات مادية ومعنوية في سبيل تحرير أرضها، مشيدين بهذه الاستهدافات المتتالية لقوات الاحتلال.