جمهور الجزيرة مباشر يطلبون المساعدة على التواصل مع ذويهم في غزة إثر انقطاع الاتصالات (فيديو)
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15/1/2024
عبر عدد من جمهور الجزيرة مباشر عن طلبهم المساعدة على التواصل مع ذويهم في قطاع غزة إثر انقطاع وسائل الاتصال جراء الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكثر من 100 يوم.
وأكد عدد منهم عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، أنهم فقدوا ذويهم فترات طويلة دون أدنى تواصل بسبب انقطاع شبكات الاتصال المتكرر، مناشدين الجهات المختصة مساعدتهم للاطمئنان على أقاربهم.
وقال بعضهم إنهم يريدون التأكد مما إذا كان أقاربهم على قيد الحياة، بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطقهم.
المصدر : الجزيرة مباشر