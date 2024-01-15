جمهور الجزيرة مباشر يطلبون المساعدة على التواصل مع ذويهم في غزة إثر انقطاع الاتصالات (فيديو)

عبر عدد من جمهور الجزيرة مباشر عن طلبهم المساعدة على التواصل مع ذويهم في قطاع غزة إثر انقطاع وسائل الاتصال جراء الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكثر من 100 يوم.

وأكد عدد منهم عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، أنهم فقدوا ذويهم فترات طويلة دون أدنى تواصل بسبب انقطاع شبكات الاتصال المتكرر، مناشدين الجهات المختصة مساعدتهم للاطمئنان على أقاربهم.

وقال بعضهم إنهم يريدون التأكد مما إذا كان أقاربهم على قيد الحياة، بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطقهم.