جمهور الجزيرة مباشر يرد على كاتب إسرائيلي “ليس غريبًا على إسرائيل المعروف عنها الكذب”

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع تصريح لكاتب إسرائيلي قال فيه إنه لو أوصلنا جهاز كشف الكذب لمحامي إسرائيلي في لاهاي لانهارت الكهرباء.

وقال متابعون، إن “كل الكيان الصهيوني وفكرته والدعم الأمريكي له كذب” وأضافوا “حتى تصريحاته بشأن عدد قتلاه مشكوك فيها”.

ورأى أحد المتابعين أن ما قاله الصحفي الإسرائيلي يصلح لأن يكون مزحة واقعية وذلك لما يتسموا به من كذب كتأكيدهم على أن فلسطين أرضهم، بحسب رأيه.

واعتبر مشاركون آخرون “أن كذبهم شيء طبيعي باعتبارهم ينتمون لدولة وممارساتهم ضد الشعب الفلسطيني واضحة للعلن”.

وأكد متابعون آخرون على أنهم لا ينتظرون من محكمة العدل الدولية أو أي حد الوقوف مع فلسطين، وقالوا إن أملهم في الله كبير لكي ينصرها.

واعتبر متفاعلون أن هذا ليس بغريب على الاحتلال الذي كذب عدة مرات في رواياته وأبرزها تبريره لهدم المدارس والمستشفيات في غزة.

قال الكاتب الإسرائيلي مايكل بي في مقالٍ بصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إسرائيل أنكرت لسنوات وجود الشعب الفلسطيني، وأصدرت قوانين لتشريع سرقة جميع ممتلكاته، وإن جنوب إفريقيا لو أضافت الأوضاع في الضفة والقدس الشرقية لمرافعتها لاكتسب خطابها وزنًا إضافيًا، وتابع مايكل متهكمًا أنه لو… pic.twitter.com/fpAacbwJ6D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2024

توصيل جهاز كشف الكذب

واعتبر كاتب إسرائيلي، أن طاقم الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حطم الأرقام القياسية الممكنة كلها، فيما يتعلق بالبراءة المزعومة من الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل إزاء حربها على غزة.

وأشار مايكل بريزون في مقال بصحيفة (هآرتس) العبرية، أمس الأربعاء، إلى أنه لو تمكن أحد المحامين الإسرائيليين من توصيل جهاز كشف الكذب أثناء خطاباتهم، لانهارت شبكة الكهرباء في لاهاي.

وكانت إسرائيل نفت الاتهامات التي وجهتها لها جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقال مايكل في مقاله “في خطاباتهم، حطم المحامون الإسرائيليون كل الأرقام القياسية الممكنة فيما يتعلق بالبراءة المزعومة”.