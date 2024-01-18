عبر شاشة الجزيرة مباشر.. أم فلسطينية تناشد لعلاج ابنها في الخارج بعد إصابته في قصف إسرائيلي (فيديو)

وجهت أم فلسطينية مناشدة للمنظمات الصحية عبر شاشة الجزيرة مباشر من أجل مساعدة ابنها عبد الله على العلاج في الخارج إثر تعرضه لإصابة في كتفه جراء قصف إسرائيلي.

وقالت أم عبد الله إنهم تعرضوا لقصف إسرائيلي أثناء إقامتهم في منزل أختها في دير البلح، مما أدى لاستشهاد أحد ابنائها وحفيد لها وإصابة عبد الله في كتفه.

وأضافت أن ابنها يعاني من نزيف ونقص في الدم وأن رائحة كريهة بدأت تنبعث من كتفه.

كما أشارت إلى أن الأطباء نصحوها بالسفر للخارج لعلاج ابنها، ولكنها أوضحت أنهم لا يملكون الإمكانيات المادية الكافية للسفر.