فنانون وممثلون للجزيرة مباشر: ستنتهي هذه المحنة وسنلتقي جميعًا في القدس (فيديو)

وجه مجموعة من الفنانين والنشطاء عبر شاشة الجزيرة مباشر رسالة لغزة، طلبوا فيها من الشعب الفلسطيني الصبر.

وندد الفنانون في رسالتهم بما فعلته دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم و”إبادة جماعية” على مدار أكثر من 100 يوم من الحرب على غزة.

كما أشاد فنانون بتضحيات أهالي غزة سائلين الله عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومؤكدين على دورهم كفنانين في إيصال أصواتهم للعالم.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلّفت 24448 شهيدًا و61504 جريحًا 70% منهم من الأطفال والنساء وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ​​​​​​​