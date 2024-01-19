جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية بضرورة رحيل نتنياهو (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور “الجزيرة مباشر” مع تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل فقط من أجل مصلحته الشخصية وليس من أجل إسرائيل ويجب استبداله سريعا، مؤكدين أن الخلافات الداخلية تعصف بحكومة الحرب الإسرائيلية مع استمرار إخفاقاتها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن إلى الجزيرة مباشر إن “تغيير نتنياهو لن يجدي نفعا بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث سيتم استبدال مجرم بمجرم آخر”، مؤكدين أن حكومات الاحتلال المختلفة هدفها الوحيد إبادة الشعب الفلسطيني.

وأوضح مشاركون أن الاحتلال يستهدف المدنيين والأطفال والمباني السكنية في فلسطين، بغض النظر عن الشخص الذي يتولى الحكم في إسرائيل، مدللين على ذلك بحرب عام 2021 على غزة، التي قادها نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي استهدف أيضا المدنيين وقتل النساء والأطفال.

ورأى مشاركون أن نتنياهو مستمر في حربه على قطاع غزة، برغم الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال، ويصر على إطالة أمد الحرب بهدف إطالة مدة بقائه في السلطة، والابتعاد عن المحاكمة التي يمكن أن تقوده إلى السجن، مشيرين إلى أن انتهاء الحرب يعني نهاية نتنياهو.