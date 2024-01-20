جمهور الجزيرة مباشر: تلويح إسرائيل بعملية عسكرية في جنوب لبنان مجرد تهديدات كلامية (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، إن التلويح بعملية عسكرية جنوبي لبنان هو مجرد تهديدات كلامية، لأن جيش الاحتلال في هذه الآونة لا يستطيع خوض تلك الحرب والخروج منها منتصرا، لافتين إلى أنه يخوض حربا في قطاع غزة منذ ما يقارب 4 أشهر ولم يحقق أي إنجاز على الأرض.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن “حزب الله يمتلك منظومة ضخمة ومتطورة من الصواريخ بإمكانها تدمير تل أبيب وإجبار المستوطنين على الرحيل إلى بلدانهم الأصلية”.

وأشاروا إلى أن “الشخص الوحيد في إسرائيل الذي يرغب في توسيع دائرة الحرب في المنطقة، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق مصلحته الشخصية، وإطالة أمد الحرب من أجل الاستمرار في السلطة والنجاة من المحاكمة”.

وأكد بعض المشاركين أن حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية حذروها مرارا من الإقدام على هذه الخطوة خوفًا على دولة الاحتلال من الانهيار، مشيرين إلى أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة في المنطقة كان هدفها ضمان عدم توسع الصراع وفتح جبهات أخرى تهدد وجود إسرائيل.