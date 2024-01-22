جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تصريحات نتنياهو بشأن رفضه قيام دولة فلسطينية (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه منع قيام الدولة الفلسطينية سابقًا، وسيمنع قيامها ما دام في منصبه.

ورأى المشاركون أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي هو صراع وجود، وأن الأرض لا يمكن أن تتسع لأهلها وللاحتلال الغاصب ومستوطنيه القادمين من كل بقاع العالم.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إنه يجب توجيه الشكر إلى نتنياهو على هذه التصريحات، لأنها تُمثل إحراجًا للمهرولين وراء التطبيع من أجل تحقيق حل الدولتين.

وأكد المشاركون أن نتنياهو لا يؤمن بحل الدولتين، ولا حتى ببقاء الوضع كما هو عليه بعد اتفاقيات أوسلو.

وقال مشاركون إن الاحتلال لن يهب الشعب الفلسطيني دولة ولكن الحقوق تُنتزع، في إشارة إلى أن تصريحات نتنياهو تؤكد أن أهالي غزة على الحق في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المشاركون أهالي الضفة الغربية إلى تصعيد مقاومتهم للاحتلال، كما طالبوا الدول العربية وأحرار العالم بمساعدة الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه وإقامة دولته.