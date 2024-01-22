جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على تقرير منسوب للاستخبارات الأمريكية بشأن قوة حركة حماس (فيديو)

رأى مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أن ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن تقرير سري لأجهزة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولين أمريكيين بشأن قوة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وأن لديها ما يكفي من الذخيرة لمهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية لأشهر عدة، يهدف إلى تضخيم قدرات “حماس” العسكرية، ومن ثم تبرير استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر “إن أسلحة وذخائر المقاومة تعد بدائية بالقياس إلى الأسلحة النوعية والمتطورة التي يمتلكها جيش الاحتلال”.

وشدد المشاركون على أن فصائل المقاومة نجحت في صد هجوم الاحتلال، وأسهمت أسلحتها “المصنعة محليًا” في فشل تحقيق أي من أهدافه المعلنة من الحرب على غزة.

وذكر مشاركون أن هذه التقارير الاستخباراتية تؤكد مصداقية المقاومة الفلسطينية لا سيما حركة “حماس” بأنها قادرة على خوض حرب طويلة مع جيش الاحتلال وصد العدوان مهما طالت الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت 25 ألفًا و105 شهداء و62 ألفًا و681 إصابة، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية.