فنانون وناشطون عرب يعبرون عن تضامنهم مع غزة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

عبر العديد من الفنانين والناشطين عن تضامنهم مع غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر.

ورأى الصحفي الأردني عبد السلام الزواهرة أن القطاع اليوم في ظل هذه الحرب يواجه العديد من المشاكل في القطاع الصحي والغذائي.

الشاعرة التونسية مريم الدالي قالت: ربما يعتقد العدو أنه سينتصر في هذه الحرب لكنه سيخسر كل الحروب الأخرى فالحرب ليست فقط قتال، وهناك ما يسمى بالعدالة الإلهية.

ماهر إسماعيل لاعب كرة القدم السابق في المنتخب الأردني قال: وإن سألوك عن فلسطين فقل فيها شهيد يسعفه شهيد ويودعه شهيد ويصلي عليه شهيد وسلاما على أرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما.

الكاتبة التونسية فاتن الفازع قالت: لقد كنتم درسا للعالم في الصمود وعزة النفس وقضيتكم هي قضية كل عربي وأكثر ما يفرحني هو دعم الجيل الجديد للقضية الفلسطينية.

الإعلامي الأردني رسمي محاسنة قال: غزة بعد السابع من أكتوبر أعادت صياغة التاريخ وغيرت السردية تماما وأعادت الضمير الإنساني الى براءته الأولى.

الممثلة التونسية كوثر بالحاج قالت: غزة أرض العزة أرض الوفاء والشهداء أرض الرجال والنساء وشهدائنا الكرام.