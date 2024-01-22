“وجهان لعملة واحدة”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على اقتراح حزب العمل الإسرائيلي سحب الثقة من حكومة نتنياهو (فيديو)

عبر مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عن تمنيهم سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظرا للجرائم التي ارتكبتها في الحرب على غزة، بالرغم من أن المقترح جاء متأخرا، حسب تعبيرهم.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن حزب العمل تقدم بمقترح سحب الثقة من حكومة نتنياهو بسبب فشله في إعادة الرهائن وتحقيق أهداف الحرب المعلنة وهي القضاء على حماس، وليس بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق المدنيين والأطفال في غزة.

وأكد مشاركون أن نتنياهو خسر ثقة المجتمع الإسرائيلي بسبب استمرار حربه على قطاع غزة، برغم الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال، وأنه يصر على إطالة أمد الحرب بهدف إطالة مدة بقائه في السلطة، والابتعاد عن المحاكمة التي يمكن أن تقوده إلى السجن.

وأشاروا إلى أن حزب العمل وحكومة نتنياهو وجهان لعملة واحدة وينتهجون جميعهم سياسة العنف والهمجية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 25295 شهيدا و63 ألف جريح، 70% منهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.