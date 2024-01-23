مشاهدو الجزيرة مباشر في غزة يطلبون المساعدة على التواصل مع ذويهم إثر انقطاع الاتصالات (فيديو)

عبر عدد من مشاهدي الجزيرة مباشر عن طلبهم المساعدة على التواصل مع ذويهم في قطاع غزة إثر انقطاع وسائل الاتصال جراء الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكثر من 100 يوم.

وأكد عدد منهم عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، أنهم فقدوا ذويهم فترات طويلة دون أدنى تواصل بسبب انقطاع شبكات الاتصال والنزوح المتكرر، مناشدين الجهات المختصة مساعدتهم للاطمئنان على أقاربهم.

وقال بعضهم ممن يعيشون خارج فلسطين إن فقدهم التواصل مع ذويهم يؤرقهم، إذ يريدون التأكد مما إذا كان أقاربهم على قيد الحياة أم اعتقلوا أم ما زالوا تحت الأنقاض.

وكانت مجموعة “نت بلوكس” المهتمة بشبكات الاتصالات حول العالم قد قالت اليوم الثلاثاء إن قطاع غزة يعاني انقطاعا شبه كامل للاتصالات.

وأكدت المجموعة أن ذلك يحدّ بشدة من قدرة معظم السكان على التواصل، مشيرة إلى أن الانقطاع يتكرر للمرة العاشرة منذ بداية الحرب.