هكذا علق جمهور الجزيرة مباشر على إعلان جيش الاحتلال أعلى حصيلة خسائر في صفوفه منذ بدء الحرب (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن، مع إعلان جيش الاحتلال أعلى حصيلة خسائر في قواته بيوم واحد منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال متابعون إن هذا يدل على تفوق المقاومة بأسلحتها المحلية الصنع التي أربكت جيش الاحتلال وأفشلت مخططاته. ورأى آخرون أن المقاومة لا تزال مستمرة وجاهزة لمواجهة دولة الاحتلال ومقاومتها، مشيرين إلى أنه “لا ينبغي تصديق المصادر الإسرائيلية التي قد تلعب دور الضحية من أجل ارتكاب مجازر أخرى في غزة”.

وقال مشاركون إن هذا الانتصار يحسب للمقاومة وهو متوقع منها، لأنها تدافع عن أرضها وتنتصر لعشرات الآلاف من الشهداء في غزة منذ السابع من أكتوبر. واعتبر متفاعلون أن على “إسرائيل إنهاء عملياتها العسكرية بعد الخسائر المتتالية التي تكبدتها ولا تزال تتكبدها، وإلا فعليها تحمل المزيد من الخسائر”.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية إلى 25490 شهيدا، و63354 مصابا منذ بدء الحرب، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.