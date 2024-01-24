جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تشبيه وزير خارجية النرويج الوضع في غزة بالجحيم (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع تشبيه وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا الوضع في غزة بـ”الجحيم”.

وقال مشاركون إن الولايات المتحدة هي السبب في كل هذا بدعمها وإعطائها الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني.

ورأى متابعون أن الوزير النرويجي صادق في هذا التشبيه الذي يعكس إلى حد ما معاناة أهالي غزة، مع هذه الاعتداءات المستمرة عليهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت فئة من الجمهور أن إسرائيل لا تزال مستمرة في اضطهادها لأهالي غزة وتزويد معاناتهم بتجويعهم وقطع الكهرباء عليهم وتهجيرهم.

ورأى متفاعلون أن العالم اليوم لا يحتاج إلى أي أحد ليصف حجم الدمار والخراب في غزة، بل يحتاج إلى كلمة حق وإنصاف لهذا الشعب المضطهد.

وقال أحد المتابعين إن هذه الكلمات لا تعبّر عن معاناة أهالي غزة وآلامهم، لأن ما يحدث هو إبادة جماعية تفوق كلمة “جحيم”.

ويطالب العديد من الدول والمنظمات الدولية بزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع حيث يعيش الفلسطينيون ظروفًا صعبة للغاية جرّاء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلّفت حتى الأربعاء 25 ألفًا و700 شهيد و63 ألفًا و740 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.