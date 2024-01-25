جمهور الجزيرة مباشر: إجراءات إسرائيل على حدود غزة إجرام ليس غريبا عنها (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع هدم الاحتلال لمبان ٍلإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة بعرض كيلومتر واحد.

ووصف متابعون خطوة الاحتلال “بالإجرام”، قائلين إنه ليس غريبًا على الاحتلال الذي أتى على البشر والحجر.

ورأى مشاركون أنه طالما كان هناك دعم أمريكي وصمت عالمي، فسيستمر الاحتلال في إبادته للقطاع.

وأكد متفاعلون دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ووقوفهم المستمر مع أهالي غزة والضفة الغربية.