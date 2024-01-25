جمهور الجزيرة مباشر: المعارضة الإسرائيلية والحكومة وجهان لعملة واحدة (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد وجهان لعملة واحدة.

وقال لابيد في كلمة أمام الكنيست بشأن خسائر إسرائيل في غزة إن الجنود يُقتَلون كل يوم والأمل بعودة الأسرى يتضاءل.

وانتقد لابيد سياسة حكومة نتنياهو واستمرارها في الحرب ورفضها إبرام أي صفقة لتحرير الأسرى.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن هدف زعيم المعارضة من هذه التصريحات سحب الثقة من حكومة نتنياهو.

وأضافوا أن هذه التصريحات تعكس الفشل الذريع لجيش الاحتلال في تحرير الأسرى وتحقيق أي من أهداف الحرب على غزة، مؤكدين أنه ليس أمام الاحتلال سوى إبرام صفقة بشروط المقاومة.

وأكدوا أن لابيد لا يختلف عن نتنياهو في السعي لإبادة الشعب الفلسطيني، ولكن الخلاف بينهما هو حول مصالحهما السياسية والحزبية وسعى زعيم المعارضة لإزاحة نتنياهو وحكومته من السلطة.