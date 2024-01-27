مختصون بالقانون الدولي يتحدثون للجزيرة مباشر عن أهمية قرار محكمة العدل وخطورته على حلفاء إسرائيل

وصف حقوقيون ومختصون في القانون الدولي قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بأنه تاريخي.

وأشاروا إلى أن قرار المحكمة يشكل خطورة على حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبا التي تزودها بالسلاح، فهناك خطر واقعي بأن تجد تلك الدول نفسها متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي.

وأعربوا في مقاطع فيديو أرسلوها إلى الجزيرة مباشر عن أسفهم لأن محكمة العدل الدولية لم تصدر حكما بوقف إطلاق النار، مستدركين بأنها أصدرت إجراءات تلزم إسرائيل بالامتثال لمجموعة من المعايير المحددة وترفع تقريرا بها، وهو ما يعد خطوة كبيرة على سبيل تحقيق السلام في المنطقة ومحاكمة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية بحسب رؤية المحكمة.

وطالبوا المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بدورها بإصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين داخل إسرائيل مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 26083 شهيدا و64487 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.