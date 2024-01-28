القسام تقصف قوة إسرائيلية راجلة في المنطقة الوسطى (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأحد، صورًا لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة بقذائف الهاون.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان كتائب القسام استهدافها دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت أيضًا استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس.

كـ.ـتائب الـ.ـقـ.ـسـ.ـام تنشر صورا لاستهداف قوات الاحتلال في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى في قطاع #غزة بقذائف الهاون pic.twitter.com/WYDuYfFQBA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2024

وتخوض كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى قتالًا ضاريًا في مدينة خان يونس، في وقت يشن فيه الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على المكان.