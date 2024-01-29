جمهور الجزيرة مباشر يطلبون المساعدة في البحث عن أقاربهم في غزة (فيديو)

طلب عدد من جمهور الجزيرة مباشر المساعدة على البحث عن أقاربهم في قطاع غزة بعد انقطاع الاتصال بهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد عدد منهم عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، تواصلهم مع الصليب الأحمر لمساعدتهم على البحث عن ذويهم، لكن دون أي جدوى.

وأضاف عدد منهم ممن يعيشون في الخارج أن هناك صعوبة في التواصل مع ذويهم بسبب انقطاع شبكات الاتصال كليًّا، وأشاروا إلى عدم معرفتهم بأماكن نزوح ذويهم حاليًّا.

كما ناشدوا الجهات المختصة طمأنتهم على ذويهم ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أو استشهدوا.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.