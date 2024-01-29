جمهور الجزيرة مباشر يندد بوقف دعم دول غربية للأونروا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع تعليق دول تمويلها للأونروا، وناشد الأمم المتحدة ومنظمة الصحة عدم وقف الدعم.

ورأى مشاركون أنه لا ينبغي للعالم أن ينتظر المساعدات من الدول التي ساهمت في الحرب على غزة بدعمها للاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أحد المشاركين أن هذه الدول أرادت الضغط على محكمة العدل ومعاقبتها على القرارات التي اتخذتها.

وقال متفاعلون إن الشعب الفلسطيني اليوم يعاني من احتلال أرضه وممارسة التعذيب والقتل في حقه، ورغم كل هذا يجابه بسياسات التجويع عبر وقف الدعم عن المنظمات الإغاثية.

وعلقت 12 دولة حتى الآن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤقتا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الأونروا في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا واليابان.

ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها لن تقطع المساعدات.