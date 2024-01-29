ناشطون ومؤثرون يوجهون رسالة إلى غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر (فيديو)

وجه ناشطون ومؤثرون عبر شاشة الجزيرة مباشر رسالة إلى غزة.

وقالت صانعة المحتوى التونسية هيفاء الحجري: قد نبعدكم من حيث المسافة لكن المبادئ والقيم تجمعنا وسنبقى معكم رغم الصعاب.

وقال الكاتب اللبناني إبراهيم ريحان “لا يسعنا إلا أن نتضامن مع أهالي غزة رغم أنه لا يكفيهم”. واعتذرت الصحفية اللبنانية إيسامار لطيف لأهالي غزة عن العجز مشيدة بصبرهم وصمودهم طيلة 115 يوما.

ورأى الناشط السياسي فتحي الورفلي، أن غزة غيرت مجريات الأحداث والتاريخ.

وقال الشاعر اللبناني نبيل مملوك، إن المعجم العربي لم يعد يحتوي على كلمات وألفاظ تؤدي إلى ابتكار تعابير تفي بحق فلسطين.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدا و65087 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.