جمهور الجزيرة مباشر: اغتيال العاروري لن يمنح الاحتلال نصرا ويضع حزب الله أمام اختبار الرد (فيديو)

علق جمهور الجزيرة مباشر على اغتيال الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من قياديي كتائب القسام في لبنان و4 مرافقين لهم، مؤكدين أن هذه العملية لن تفت في عضد المقاومة، ولن تمنح الاحتلال نصرا بعد هزيمته في غزة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو مصورة، أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الهروب إلى الأمام بعد الفشل الذريع في مواجهة المقاومة في غزة، ولم يحقق أيّا من أهدافه بعد 88 يوما من الحرب على غزة.

وأشاروا إلى أن نتنياهو يبحث عن أي صورة للنصر يقدمها للشعب الإسرائيلي حتى لو أدى ذلك إلى توسع دائرة الحرب وإشعال المنطقة بأكملها.

وأكد مشاركون أن هذه الجريمة تضع لبنان وحزب الله في اختبار حقيقي حول مدى رده على اغتيال صالح العاروري في لبنان، خاصة مع التهديدات التي أطلقها أمينه العام حسن نصر الله في حال أقدمت إسرائيل على اغتيال أي شخصية من محور المقاومة في لبنان.

والدة صالح العاروري: من زمان حابب يـ.ـستـ.ـشـهد ونياله شو بدنا أحسن من هالموتة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Si6012KvoF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2024

واغتالت إسرائيل صالح العاروري وعدد من قادة المقاومة، في قصف صاروخي بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وحتى الآن، لم تتبن إسرائيل رسميا عملية اغتيال بيروت، لكنها سبق أن توعدت باغتيال قادة “حماس” في دول بينها لبنان، ردا على “معركة طوفان الأقصى” التي انطلقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.