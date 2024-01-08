جمهور الجزيرة مباشر يوجه رسائل للزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع استشهاد حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، حيث وجهوا له رسائل التعازي والدعوات بالصبر والثبات على فقدان ولده الأكبر، مؤكدين أن عائلة الدحدوح لا تزال تدفع فاتورة نقل الحقيقة عبر بث الصورة من القطاع المحاصر.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها لخدمة الخط الساخن للجزيرة مباشر أن استهداف الزميل حمزة الدحدوح وزميله الصحفي مصطفى ثريا يهدف إلى طمس الحقيقة ومنع الصحفيين من نقل وتوثيق جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع عزة.

وعبر مشاركون عن تضامنهم الكامل مع الزميل وائل الدحدوح الذي أصبح أيقونة للصبر والتضحية في سبيل نقل الحقيقة، وفضح جرائم الاحتلال وإبادته للشعب الفلسطيني.

وأشاروا إلى أن الاحتلال ينتقم من وائل في أهله وأولاده لافتين إلى أن وائل تنطبق عليه المقولة: “يا جبل ما يهزك ريح”.

واستشهد الصحفي حمزة، نجل مراسل الجزيرة الزميل وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي، الأحد، استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد في الهجوم الإسرائيلي أيضًا الصحفي مصطفى ثريا.