لماذا يستهدف الاحتلال الصحفيين في غزة؟ جمهور الجزيرة مباشر يجيب (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع سؤال اليوم حول سبب استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين.

ورأى متابعون أن دولة الاحتلال آن أوانها خاصة بعد كثرة الجرائم التي ترتكبها في حق الفلسطينيين عامة وأهالي غزة خاصة.

وقال متفاعلون إن الاحتلال يريد إسكات صوت الحق باستهدافه للصحفيين الذين ينقلون جرائمه وحقائق إرهابه، معتقدا بذلك أنه سيكسر عزيمة هذا الشعب إلا أن هذا لا يزيدهم إلا قوة وصمودا باعتبارهم أصحاب الحق والإرادة.

وأضاف مشاركون أنه على أرض غزة توجد حقائق كثيرة يريد الاحتلال التستر عليها ومحوها نهائيا باغتياله الصحفيين كفشله في كل أهدافه التي أراد تحقيقها، والمجازر التي يرتكبها يوميا في حق أهالي القطاع.

تشييع جثمان الصحفي مصطفى ثريا الذي استُشهـ.ـد برفقة حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة في #غزة #وائل_الدحدوح#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/yuWCTHYNQM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 7, 2024

وقال أحد المشاركين إن “إسرائيل تستهدف كل مَن يشكل عليها خطرا بل وصل بها الأمر إلى استهداف الأطفال فما بالك بالصحفيين”.

واعتبر متابعون أن دولة الاحتلال لن تستطيع بقتلها الصحفيين كتمان صوت الحق الذي يصل إلى العالم بأسره مستشهدين بالمظاهرات العالمية الداعمة لفلسطين وأهالي غزة.

وعزّى جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن، مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح طالبا من الله أن يشدّ على قلبه ويصبّره على مصابه الجلل.

واستشهد الصحفي حمزة، نجل مراسل الجزيرة الزميل وائل الدحدوح، بقصف إسرائيلي، أمس الأحد، استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد بالهجوم الإسرائيلي أيضًا الصحفي مصطفى ثريا.

وكان الزميل وائل قد فقد زوجته وابنه وابنته وحفيده بغارة إسرائيلية استهدفت منزلًا نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه واستشهد الزميل المصور بالجزيرة سامر أبو دقة، بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهما لمجريات الحرب الإسرائيلية بمدينة خان يونس.