جمهور الجزيرة مباشر يقترح إجراءات عملية لدعم الشعب الفلسطيني (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع سؤال اليوم: في الشهر الرابع من الحرب على غزة وتفاقم المعاناة.. كيف يمكن مواصلة دعم الفلسطينيين؟

ورأى متابعون أن أهالي غزة لا يحتاجون إلى الدعمين المادي والمعنوي، فهم من ضربوا لنا الأمثلة في الصبر، فكل ما يريدونه هو رفع الظلم عليهم.

ورأى مشاركون أن الدعم يكون بإيقاف الحرب وحماية المدنيين والصحفيين والمؤسسات الدولية، وعدم قبول هذه الاعتداءات بأي ذريعة.

وقالت فئة أخرى من المتابعين إن الدعم يكمن أيضًا في مقاطعة المنتجات الصهيونية والمشاركة في الفعاليات الفلسطينية، والدعاء لأهالينا في غزة، والخروج في المظاهرات الداعمة لهم، وايصال أصواتهم إلى المنظمات الحقوقية.

وعبَّر متفاعلون عن مدى حبهم وصمودهم وإصرارهم على دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن أهالي غزة والفلسطينيين عامة مهما حدث من أمر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 59 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء. وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل في أزمة صحية هائلة لسكان القطاع، حسب المنظمات الدولية.