كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع استهداف منزل نتنياهو بطائرة مسيرة من لبنان؟

أشاد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر باستهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بطائرة مسيرة قادمة من لبنان.

وأشار المشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إلى أن ما حدث “سيجعل نتنياهو وحكومته يفكرون مليا قبل اتخاذ أي قرار أو ارتكاب أي مجزرة في غزة”.

وأضاف مشاركون أن ما فعلته المقاومة في لبنان “دليل على استمرار الكفاح ومواصلة المسيرة النضالية من أجل تحرير أرض فلسطين ووقف الحرب على القطاع رغم اغتيال القادة”.

وأكد مشاركون على أن حزب الله أراد بهذه العملية “تأكيد قدرة حزب الله على استهداف نتنياهو وإرباكه ومعاقبته على كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسيّرة أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر مقر إقامة نتنياهو في منطقة قيساريا وانفجرت فيه.

وذكرت تقارير إخبارية أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت وقوع الانفجار. وأفاد موقع واللا العبري بأن المسيّرة التي أصابت منزل نتنياهو انفجرت فيه رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها وقتا طويلا.